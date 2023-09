Udine, deturpato con scritte nere il murale contro la guerra al Circolo operaio.

Il murale contro la guerra, realizzato dall’artista Simone Mestroni, sulla parete della sede del Circolo operaio in piazza Carnia, nel villaggio del Sole, è stato vandalizzato con scritte nere appena ventiquattro ore dopo la sua creazione.

A scoprirlo è stato proprio il presidente del Circolo operaio, Roberto De Biaggio, autore della poesia dipinta sul muro. Lo stesso De Biaggio aveva concepito l’idea di utilizzare i muri come mezzi per diffondere messaggi di pace e bellezza attraverso le sue poesie. Il suo obiettivo era anche quello di migliorare il quartiere tramite queste opere d’arte.

Nonostante quello che è accaduto, però, il Circolo operaio fa sapere che non intende rinunciare a questo tipo di iniziative e continuerà a promuoverle. Il presidente auspica inoltre che in futuro ci possa essere maggiore rispetto per le opere d’arte pubbliche. Va notato che il Circolo operaio di Udine è attivo in numerose iniziative, tra cui la distribuzione di spesa solidale alle famiglie bisognose del territorio e la promozione di eventi e incontri su temi di attualità.