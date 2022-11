In Friuli manifestazione contro l’obbligo dei vaccini

Protestano contro l’obbligo dei vaccini e per la libertà terapeutica: anche in Friuli, il gruppo Costituzione in Azione ha organizzato una veglia, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, prevista per oggi, che si pronuncerà sulla norma del 2021 che ha imposto la vaccinazione anti covid.

La veglia è iniziata ieri sera attorno alle 22 davanti al Tribunale di Udine e si è protratta fino a stamattina.

“Terapie farmacologiche sperimentali e passaporti sanitari: crimini rispetto ai quali pretendiamo Giustizia – hanno detto gli organizzatori, spiegando le motivazioni dell’iniziativa -! Dopo oltre 2 anni e mezzo di lotte per la tutela dei Diritti e la nostra stessa sopravvivenza biologica, siamo tutti chiamati a mantenere alta l’attenzione su questa pronuncia della Corte Costituzionale”.