Vescovo da quattro anni, monsignor Riccardo Lamba celebra l’anniversario in Cattedrale

L’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, celebrerà il quarto anniversario della sua ordinazione episcopale con una Santa Messa in Cattedrale. L’appuntamento è per lunedì 29 giugno, alle 19, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli.

La ricorrenza richiama il 29 giugno 2022, giorno in cui Riccardo Lamba fu consacrato vescovo nella Basilica papale di San Giovanni in Laterano, a Roma. A presiedere il rito fu il cardinale Angelo De Donatis, allora vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Nella stessa celebrazione ricevettero l’ordinazione episcopale anche Baldassare Reina, oggi cardinale e vicario per la Diocesi di Roma, e Daniele Salera, oggi vescovo di Ivrea.

Dal servizio a Roma alla nomina ad arcivescovo di Udine

Monsignor Lamba era stato nominato vescovo circa un mese prima, il 27 maggio 2022, con il titolo di vescovo titolare di Medeli. Fin dall’inizio del suo ministero episcopale scelse come motto “Illum oportet crescere me autem minui”, tratto dal Vangelo di Giovanni: “Bisogna che egli cresca; io, invece, devo diminuire”.

Dopo l’ordinazione, insieme a monsignor Reina e monsignor Salera, svolse il servizio di vescovo ausiliare della Diocesi di Roma. Il 24 febbraio 2024 Papa Francesco lo nominò arcivescovo metropolita di Udine, chiamandolo alla guida della Chiesa friulana.

Il suo ingresso ufficiale nel capoluogo del Friuli avvenne il 5 maggio 2024. La celebrazione di lunedì sera in Cattedrale sarà dunque anche un momento di preghiera e ringraziamento per il cammino episcopale compiuto da monsignor Lamba, oggi alla guida dell’Arcidiocesi udinese.