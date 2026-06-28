Giornata rovente in Friuli Venezia Giulia quella prevista per lunedì 29 giugno, con temperature massime che in pianura potranno raggiungere valori eccezionalmente elevati, fino a sfiorare i record storici del periodo. Secondo le previsioni il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma nel corso della giornata aumenterà la variabilità, soprattutto sui rilievi.

Al mattino il cielo sarà sereno su tutta la regione, mentre dal pomeriggio diventerà poco nuvoloso, con maggiore instabilità sulle zone montane. Proprio sui monti saranno possibili rovesci o temporali sparsi, anche se non si esclude la formazione di qualche isolato temporale anche in pianura e lungo la costa.

Temperature eccezionalmente alte in pianura

L’elemento principale della giornata sarà il caldo intenso. In pianura le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime potranno salire tra 36 e 39 gradi. Si tratterà di valori particolarmente elevati, intorno ai record storici per il periodo.

Sulla costa il caldo sarà leggermente attenuato nelle ore diurne dalle brezze, ma resterà marcato soprattutto durante la notte. Le minime non scenderanno sotto i 26-28 gradi, con un disagio da caldo più accentuato nelle ore notturne. Le massime saranno comprese tra 32 e 35 gradi.

Possibili temporali nel pomeriggio

Nel corso del pomeriggio l’evoluzione sarà caratterizzata da una maggiore variabilità, in particolare sulle aree montane. A 1000 metri la temperatura media sarà di circa 26 gradi, mentre a 2000 metri si attesterà attorno ai 18 gradi.

La giornata inizierà dunque con cielo sereno, resterà stabile nelle ore centrali, ma potrà diventare più variabile verso sera. I venti saranno prevalentemente di brezza, senza particolari rinforzi segnalati.