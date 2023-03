Visite guidate al Museo Archeologico nei sotterranei del Castello di Udine.

E’ un viaggio attraverso il tempo, lungo i 3mila anni di storia della città, quello proposto nei sotterranei del Castello di Udine dove sono stati aperti al pubblico i depositi dei materiali che raccontano il passato del capoluogo friulano.

Le raccolte del Museo Archeologico, infatti, riuniscono i primi ritrovamenti risalenti a 250 anni fa, come le urne cinerarie di età romana a Porta Pracchiuso, fino agli scavi degli ultimi trent’anni che hanno gettato luce sull’evoluzione della città: dai rinvenimenti più antichi con i reperti protostorici venuti alla luce in via Mercatovecchio, in piazza I Maggio e sul colle del Castello (emersi durante i sondaggi propedeutici ai lavori), per passare alle fasi romane e altomedievali, provenienti da Viale Vât, da fuori Porta Grazzano, da piazza Duomo, da via del Gelso, sino alla ricchissima documentazione rinascimentale e basso medievale con i contesti di piazza I maggio, Palazzo Ottelio, Casa della Confraternita, piazza Venerio e via Brenari. Non solo, lo stesso percorso nei sotterranei consente di vedere le strutture murarie del precedente Castello, risalenti probabilmente all’epoca tardoromana-altomedievale.

I materiali archeologici sono parte importante di un complesso Progetto di “Archeologia Urbana”, coordinato dal Museo Archeologico di Udine e finalizzato alla restituzione alla collettività della conoscenza di un quadro aggiornato della lunga storia della città.

I sotterranei del palazzo simbolo della città saranno accessibili grazie alle visite guidate previste per sabato 11 e sabato 18 marzo, dalle 11 alle 12; i posti sono limitati ed è quindi necessario prenotare al Servizio Didattico Civici Musei di Udine al numero 345 2681647 oppure via mail a didatticamusei@comune.udine.it. Il costo è di 5 euro più il biglietto di ingresso.