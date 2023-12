Il servizio di vigilanza privata a Udine sarà attivo fino ad agosto.

Si intensifica il monitoraggio della sicurezza a Udine grazie al nuovo servizio di vigilanza privata attivato dal Comune con finanziamenti regionali.

Il servizio infatti verrà attivato il 15 dicembre e vedrà due pattuglie al giorno alternarsi in un percorso, come previsto dalla legge, per il controllo degli immobili di proprietà pubblica. Le guardie giurate non potranno occuparsi del presidio del territorio e della sicurezza, compiti che spettano solo ed unicamente alle forze dell’ordine, ma potranno compiere delle verifiche quotidiane sugli immobili e i beni comunali per scongiurare effrazioni, danneggiamenti e per fornire ogni elemento utile a Polizia Locale e Forze dell’Ordine.

Il servizio sarà attivo fino ad agosto, come da determina del comandante della Polizia Locale, Eros Del Longo, per un investimento di circa 182.000 euro. A effettuare il pattugliamento sarà il Corpo dei Vigili Notturni di Tavagnacco.

“Si tratta di un’opportunità in più che va ad integrare il prezioso lavoro delle forze dell’ordine sul territorio” spiegano l’Assessore alla Polizia Locale Alessandro Venanzi e l’Assessore alla Sicurezza Partecipata Rosi Toffano. “Prosegue così l’attenzione dell’amministrazione su questo tema. Grazie agli indici della qualità della vita pubblicati recentemente dal Sole 24 Ore abbiamo potuto apprezzare il quarto posto del nostro territorio in Italia per l’ambito ‘Giustizia e Sicurezza’. Vogliamo continuare a garantire l’alta qualità della vita anche grazie a queste iniziative che sono fondamentali per la prevenzione dei crimini”.

I compiti.

Due le pattuglie che quotidianamente saranno impiegate in città nelle fasce orarie di pomeriggio e sera, fino all’una e mezza di notte. Le guardie giurate avranno il compito di effettuare dei percorsi decisi dalla Polizia Locale per monitorare alcuni edifici pubblici e zone precise, come i parchi cittadini. Fra le zone che verranno coperte dall’occhio delle pattuglie ci sarà anche il quartiere della stazione.

“Le pattuglie” spiega il comandante della Polizia Locale Eros Del Longo “potranno vigilare sui beni e comunali e sui parchi, verificando che non ci siano situazioni a rischio. Potranno intervenire solamente in flagranza di reato, allertando immediatamente le forze dell’ordine”.