L’uomo è stato trovato morto nel laghetto della diga di Caprizi.

Era uscito ieri per andare a pesca nel laghetto della diga di Caprizi, ma non era più rientrato a casa. Un 64enne di Socchieve, è stato trovato senza vita nel laghetto vicino alla diga.

L’uomo era uscito per trascorrere una giornata all’insegna della pesca e della natura. Tuttavia, quando non è rientrato a casa nel tardo pomeriggio, un familiare ha dato l’allarme, dando così il via le ricerche.

Le speranze di trovare il pescatore sano e salvo sono state infrante quando la sua auto è stata individuata vicino alla diga. Le autorità hanno subito iniziato le ricerche, e poco dopo è stato trovato il corpo del pescatore nelle acque del laghetto.

L’incidente ha mobilitato diverse squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e la squadra fluviale di Udine, insieme ai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Al momento non è ancora chiaro se l’uomo sia scivolato accidentalmente o sia stato colto da un malore.