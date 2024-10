Udine rinnova il “Voto cittadino” alla Madonna delle Grazie

Nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie si rinnova il Voto cittadino: le celebrazioni domenica 27 ottobre.

Domenica 27 ottobre alle 17 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, a Udine, si rinnova il Voto cittadino. Si tratta della prima concelebrazione eucaristica presieduta nell’occasione dall’Arcivescovo monsignor Riccardo Lamba, che come da tradizione avrà al suo fianco i parroci della città.

Istituito nel 1555 per chiedere l’intercessione di Maria nella lotta alla peste, il Voto cittadino è una ricorrenza che da quasi mezzo secolo vede la popolazione della città di Udine sostare in preghiera ai piedi dell’icona della Vergine delle Grazie per implorarne l’intercessione. Domenica 27 ottobre la tradizione si rinnoverà alla presenza dell’arcivescovo mons. Riccardo Lamba. Per la prima volta il nuovo Arcivescovo presiederà la Messa in questa particolare occasione che vede riunirsi sotto lo sguardo della Vergine delle Grazie autorità civili e religiose per chiedere, ancora una volta, la sua protezione sul capoluogo del Friuli.

In continuità con la sua origine cinquecentesca, il Voto cittadino è particolarmente sentito e partecipato dagli udinesi, che ricorrono alla preghiera alla Vergine delle Grazie nei momenti in cui la storia della città – e del mondo – è adombrata da grandi tragedie e difficoltà, limitazioni e sacrifici. Come non citare, per esempio, le recenti richieste di intercessione alla Beata Vergine delle Grazie nei momenti dove soffiano più forti i venti di guerra, oppure le ripetute invocazioni di preghiera per la fine della pandemia da Covid-19.