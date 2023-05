E’ attiva da oggi una webcam sul Castello di Udine.

Guardare Udine e il Friuli dall’alto, da una posizione che solo poche volte si può raggiungere “fisicamente”: da oggi è possibile grazie alla nuova webcam posta sulla specola del Castello del capoluogo friulano.

Un’iniziativa tra il Comune e PromoturismoFvg che, come ha spiegato il vicesindaco Alessandro Venanzi, consentirà di promuovere la città attraverso la tecnologia che consente la trasmissione in tempo reale di immagini in ogni luogo del mondo.

Per accedere a questa vista inedita, basta andare sul sito https://udine.panomax.com: si possono vedere le immagini e, volendo, attivare anche una mappa che mostra il punto da cui si guarda e ciò che si sta guardando. E’ anche possibile creare una panoramica o un time-lapse che unisce le immagini riprese nelle varie ore, mostrando anche i cambiamenti di luce nelle varie ore della giornata. A breve, inoltre, la webcam sarà potenziata e le riprese diventeranno interattive: verranno indicati anche i nomi dei monumenti cittadini e delle montagne che si stanno guardando.