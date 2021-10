Winelivery ha appena aperto il servizio di consegna anche a Udine.

Sono passati meno di 26 minuti e una bottiglia di Pinot Grigio bella fredda viene consegnata alla porta di Giulia: la prima consegna di Winelivery a Udine è stata completata.

La capitale del Friuli si posiziona ancora una volta tra le città all’avanguardia accogliendo il nuovo modo di godersi un buon drink tra le mura di casa. Apre infatti Winelivery, il servizio di consegna di vino, birra e drink amato da tutti gli italiani che si sono trovati a secco o hanno dovuto fare regali all’ultimo, salvati dalla consegna in 30 minuti di bottiglie già alla temperatura ideale.

Tante etichette.

Sono centinaia le etichette tra cui possono scegliere gli udinesi una volta scaricata l’app di Winelivery e a permettere tutto questo è l’imprenditore e sommelier udinese Stefano Venco. “Mi sono posto l’obiettivo – spiega – di offrire un servizio cucito sulle esigenze della mia città, mettendo a catalogo i vini più amati dai miei concittadini, oltre ad una vasta scelta di vini nazionali”. La selezione dei prodotti viene infatti studiata nel dettaglio andando sempre a carpire quali sono i gusti della popolazione, per non deludere alcun palato, in maniera da offrire ad ogni calice il corretto contenuto, dal Pinot Nero al Merlot senza tralasciare le amate bolle sia italiane che francesi pronte per farsi stappare nelle migliori occasioni.

Un test per capire che etichetta scegliere.

Per alcuni le etichette non sono mai abbastanza per altri invece sono troppe: agli eterni indecisi l’App per bere ha dedicato ben tre test per scoprire con cosa brindare, uno dedicato agli amanti del vino, uno ai gin e uno ai whiskey. In tutti i casi un sofisticato sistema di algoritmi è in grado di suggerire la bottiglia perfetta attraverso delle semplici domande, proprio come essere in enoteca.

L’App di Winelivery esaudisce a 360° i desideri di chi ama il buon bere, non solo con il servizio di consegna. Per chi vuole conoscere da vicino le realtà che producono l’amato vino è stata aggiunta la possibilità di prenotare esperienze nelle cantine di tutta Italia e a chi vuole intraprendere il cammino verso una migliore conoscenza del nettare degli dei è stato dedicato un corso avvicinamento al vino in collaborazione con Chef in Camicia. Nella sezione “Come Mixare” sono inoltre presenti delle video pillole studiate apposta per chi vuole imparare a fare i cocktail a casa come al bar.

