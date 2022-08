Sul Matajur ad osservare le stelle nella splendida notte di San Lorenzo

Notte di San Lorenzo, stelle sul Matajur.

Notte di San Lorenzo, tutti sul Matajur a guardare le stelle: tornano infatti le serate di osservazione e di divulgazione astronomica promosse dal gruppo astrofili Astrolab Matajur con il patrocinio del Comune di Savogna. I due appuntamenti, ad ingresso libero, sono in programma domenica 14 agosto nella zona antistante l’osservatorio astronomico del Matajur con possibilità di degustazioni presso il rifugio Pelizzo e sabato 3 settembre sempre nel piazzale prospicente l’Osservatorio astronomico con inizio alle 18, con la possibilità di degustazione di prodotti tipici a partire dalle ore 20.

“Le serate di osservazione astronomica sono un appuntamento estivo ormai consolidato e molto apprezzato dai cittadini e anche dai turisti che vi partecipano sempre numerosi – afferma l’assessore Nico Sinuello -. Abbiamo voluto riproporle anche questa estate abbinandole alla possibilità di degustazioni di prodotti tipici per promuovere insieme alla divulgazione scientifica anche le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Questi due appuntamenti non vogliono essere un ‘unicum’, ma rappresentano per noi un punto di partenza per promuovere una serie di altre iniziative legate all’attività dell’osservatorio”.

Il programma.

Ore 18:00 a cura di Marco Cataldi didattica di astronomia per bambini.

Ore 19:00 posizionamento strumenti per osservazioni amatoriali.

Ore 20:00 cena convenzionata con il rifugio Pelizzo, per chi volesse partecipare.

Ore 21:00 a cura di Ettore Ribaudo e Piero Dorigo inizio osservazioni e spiegazioni degli oggetti celesti e problemi derivanti dall’inquinamento luminoso.

Le osservazioni.

Il 14 agosto si osserverà lo sciame delle Perseidi nell’incantevole notte di San Lorenzo. Quest’anno sarà più difficile riuscire a vedere una stella cadente, poiché la luna sarà quasi piena, dunque ne ostacolerà la visuale. Non solo la Luna e le stelle, ad agosto potremo infatti osservare alcuni pianeti visibili a occhio nudo oppure con l’ausilio di un telescopio o di un binocolo. Tra questi il pianeta rosso, Marte, visibile nella seconda metà della notte fra Giove e Venere, in direzione orientale. Anche Giove sarà visibile già prima della mezzanotte e sorgerà a Est, per arrivare in alto nel cielo un po’ prima dell’alba. I 4 satelliti galileiani (Io, Europa, Ganimede e Callisto) si potranno osservare come dei piccoli punti bianchi che creeranno una sorta di danza da un lato all’altro di Giove sulla linea dell’equatore e daranno vita a un’atmosfera suggestiva.

Ottime le condizioni per vedere Saturno che raggiungerà la posizione opposta al Sole il 14 agosto. Sarà visibile, dunque, tutta la notte.

Come sarà visibile tutta la notte la cometa C/2017 K2 Panstarrs. Le sue condizioni di visibilità sono ottimali essendo visibile tutta la notte. Attualmente ha una magnitudine poco inferiore a 9 e si troverà nell’arco del mese nella costellazione dell’Ophiuco per poi passare nella costellazione dello Scorpione. Il 14 del mese scorso di luglio è transitata alla minima distanza dalla Terra ma, per effetto del suo continuo avvicinamento al Sole, la sua attività continua ad aumentare come pure la sua luminosità.

La degustazione di prodotti tipici è prevista dalle 20 alle 21 al rifugio Pelizzo (15 euro) con prenotazione obbligatoria il numeri: 04321261027-3495261543-3357818111-3393484445, solo whatsApp.