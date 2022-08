Incendio a Pozzuolo.

Vigili del fuoco in azione la scorsa notte a causa di un incendio che ha interessato un garage a Pozzuolo. Le fiamme hanno avvolto le due auto presenti in quel momento nella piccola autorimessa, per cause ancora da accertare.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme e a contenere i danni, anche se sia il piccolo garage che le due auto sono andate completamente distrutte.