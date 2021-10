Lo scontro fra due auto nelle Valli del Natisone.

Scontro frontale tra due auto e scatta l’allarme nelle Valli del Natisone. È accaduto nel pomeriggio di oggi, all’incrocio fra San Pietro e San Leonardo.

Qui, per cause da accertare, c’è stato lo schianto tra le due vetture. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco volontari di Cividale per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del sedime stradale.

Nell’impatto si sono registrati due feriti. Inevitabili i disagi per la viabilità.

