Il Festival delle Meraviglie incorona la sua miss: la reginetta è una 19enne di Tavagnacco

E’ stata eletta Miss al festival organizzato dal Distretto delle Meraviglie.

È stata una serata di bellezza e talento quella che ha animato Villa Romano, teatro del “Festival delle Meraviglie” organizzato dal Distretto del Commercio del Friuli Orientale insieme al Comune di Manzano: qui è stata incoronata “Miss Distretto delle Meraviglie” Maristella Nardin, diciannove anni, di Tavagnacco, neodiplomata al Liceo delle Scienze Umane, con una grande passione per il ballo e il canto.

A premiare Maristella sono stati il sindaco di Manzano, Piero Furlani, e il manager del Distretto, Edi Sommariva. Il titolo ottenuto apre per lei la strada alle finali regionali, valide per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”.

Tutte le ragazze premiate al festival del Distretto delle Meraviglie.

Insieme a Maristella, sul palco sono state premiate altre giovani ragazze: seconda classificata Viviana Gambirasio, ventunenne di Pagnacco, studentessa di economia aziendale, che ha ricevuto la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”; terza posizione per Greta Santin, ventitré anni di Azzano Decimo, neo laureata in architettura d’interno e design, con la fascia “Miss Framesi”.

Quarta classificata Martina Cantarutti, diciotto anni di Fiume Veneto, studentessa in una scuola professionale per acconciatori; quinta Sofia Pasqualin, ventidue anni di San Michele al Tagliamento, impiegata in un’azienda alimentare; sesta classificata Alice Canzian, ventun anni di Fontanafredda, studentessa di Medicina.

È stata inoltre assegnata la fascia di “Miss Mascotte”, riservata a ragazze minorenni interessate a intraprendere il percorso di selezioni per Miss Italia, a Vittoria De Luca, diciassette anni di Trieste. Anche lei potrà dunque ambire alle finali regionali del 2026.

Il percorso verso Miss Italia.

Maristella Nardin, Viviana Gambirasio, Greta Santin e Martina Cantarutti sono ammesse alle prossime selezioni regionali dove si assegneranno i vari titoli e si accederà alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, in programma venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto le concorrenti sfilare sia in abito elegante che con il body ufficiale del concorso. Tra gli ospiti anche Jenny Ferino, “Miss Friuli Venezia Giulia 2023”, e le prefinaliste nazionali 2024 Angela Borghese, “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”, e Sofia Candotti, “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”.

Possono partecipare a “Miss Italia” tutte le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2025) e i 30 anni. Le iscrizioni per il Friuli Venezia Giulia sono gestite dall’agenzia esclusivista modashow.it, contattabile al numero 393.3352362 o tramite il sito www.missitalia.it. La partecipazione al concorso è gratuita.