Lavori notturni sulla A23, chiude un tratto della Udine-Tarvisio

La chiusura dell’autostrada tra Carnia e Pontebba.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione in galleria, previsti in orario notturno, dalle 22 di giovedì 31 marzo alle 6 di venerdì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” verranno chiuse dalle 12 di giovedì 31 marzo alle 6 di venerdì 1 aprile. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, si può percorrere la statale 52 Carnica e la statale 13 Pontebbana, per rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.

