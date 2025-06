Circondato dall’affetto dei suoi cari, è mancato Giuseppe Iannella.



Ne danno il triste annuncio la moglie Francesca, i figli Antonella Lucia, Rocco e Ludovico, la sorella Rosa, i cognati e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo martedì 24 giugno alle ore 10.30 nella chiesa del Bearzi, partendo dalla Casa Funeraria Marchetti a Udine (via Tavagnacco, 150) ove il feretro sarà esposto a partire da lunedì 23 giugno alle ore 11.00.



Seguirà sepoltura presso il cimitero di Sant’Andrea di Conza (Avellino).



Chi lo desidera, potrà onorare la memoria di Giuseppe devolvendo in beneficienza alla ricerca contro i tumori il vaore di un fiore.



Udine, 21 giugno 2025



CASA FUNERARIA MARCHETTI UDINE (via Tavagnacco, 150)

ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI UDINE-POVOLETTO tel.0432/43312



messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebrimarchetti.it