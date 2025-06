ved. Rossi

di 99 anni

Ha raggiunto i suoi amati figli Alfio e Sergio



MARIA STEFANUTTI



Ne danno il triste annuncio i nipoti assieme ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Interneppo nella chiesa parrocchiale di “S. Martino Vescovo” martedì 24 giugno alle ore 10:00 ove la cara Maria giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari Visite: lunedì 10:30 – 18:30 martedì 8:30 – 9:20



Al termine del Rito la cara Maria troverà riposo nel cimitero di Interneppo.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 23 C. M. alle ore 19:00 nella stessa chiesa parrocchiale.



INTERNEPPO, 21 giugno 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290