La cicloscuola di Carnia Bike.

Continua il progetto “Scuola in bici“, nato cinque anni fa ed esempio concreto di come fare rete tra realtà diverse del Friuli. La cicloscuola è infatti il frutto della collaborazione tra l’Asd Carnia Bike di Tolmezzo e l’Asd Ciclistica Buiese. Grazie al sostegno di PrimaCassa Fvg, hanno deciso di unire le forze a supporto dei più piccoli insegnando loro come muoversi sui pedali e sulle due ruote.

Gli insegnamenti.

La cicloscuola si compone di due sezioni. La prima insegna, semplicemente, a muoversi in modo corretto in bicicletta, la seconda indirizza all’agonismo, con rilascio di un certificato di promozione dopo gli esami dei vari livelli. “In questo secondo caso, mettiamo anche a disposizione le nostre bici, che devono essere omologate dalla Federazione ciclistica nazionale, per gli atleti in allenamento – spiega Fabio Forgiarini, presidente di Asd Carnia Bike di Tolmezzo – si tratta di impegni in risorse umane (volontari) ed economiche non indifferenti e, pure per questo, siamo grati a PrimaCassa che l’ha capito e ci sostiene dopo aver toccato con mano i risultati ottenuti”.

Conclude poi Forgiarini: “Ora siamo chiamati sempre più spesso anche nelle scuole poiché ci si rende conto che, non solo c’è una forte carenza di cicloeducazione, ma al contempo è necessario rafforzare ulteriormente la promozione dello sport non competitivo e del movimento all’aria aperta presso i ragazzi e i giovani in genere”.

