Infarto su una barca ad Aprilia Marittima.

Un uomo di nazionalità austriaca ha avuto un infarto mentre si trovava con un amico sulla barca ad Aprilia Marittima: i responsabili della Darsena hanno dato l’allarme e iniziato le operazioni di rianimazione grazie ad un defibrillatore.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica provenienti da Latisana. Durante le operazioni di rianimazione, un’infermiera salendo sulla barca è scivolata in acqua; è stata aiutata a risalire e nonostante il principio di ipotermia ha continuato le manovre di soccorso. L’uomo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime ed è morto poco dopo.