L’incidente ad Aquileia.

Investita da un’auto mentre pedala ad Aquileia. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in via Giulia Augusta.

Per cause in corso di accertamento, una donna di 45 anni è stata travolta da una vettura, riportando un trauma toracico e allo sterno. Il sinistro si è verificato poco dopo le 15.30.

Immediatamente è scattato l’allarme alla centrale Sores Fvg. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, che ha trasportato la 45enne all’ospedale triestino di Cattinara. In via Giulia Augusta sono giunti anche i carabinieri di Palmanova per rilievi e viabilità.

