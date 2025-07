É mancata all’affetto dei suoi cari Antonietta Zoratto. Ne danno il triste annuncio i figli Daniele e Sara unitamente ai parenti tutti.



La saluteremo giovedì 17 luglio alle ore 15:00 presso la Casa Funeraria GIULIANO via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: mercoledì ore 10:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 15:00



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Non fiori, ma opere di bene.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria



GEMONA DEL FRIULI, 14 luglio 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290