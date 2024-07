Cinema, archeologia e non solo: al via l’Aquileia Film Festival

Tutto pronto per l’Aquileia Film Festival.

Tutto pronto per la XV edizione dell’Aquileia Film Festival che si aprirà martedì 30 luglio alle 21.00 in piazza Capitolo ad Aquileia e proseguirà fino a martedì 6 agosto. Cinema, archeologia, esperti si alterneranno per sei serate in un programma ricco di appuntamenti all’insegna della divulgazione.

La rassegna internazionale di cinema archeologico è organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. Tutte le serate sono a ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria a partire da martedì 16 luglio ore 10.00 sulla piattaforma Eventbrite https://www.eventbrite.it/o/fondazione-aquileia-46011520753

La Mesopotamia, Persepoli, Venezia, Iznik in Turchia, l’isola di Pantelleria e l’antico Egitto saranno i siti protagonisti delle cinque serate di cinema e archeologia, condotte da Giulia Pruneti, che ci porteranno in viaggio tra i patrimoni Unesco del Mediterraneo con un focus particolare su cinque siti i cui beni culturali e naturalistici erano – o sono tuttora – a rischio per minacce di origine naturale e antropica. Fenomeni sismici, cambiamenti climatici, inquinamento e guerre rischiano infatti di impattare sull’eccezionale valore universale di questi e di molti altri luoghi nel mondo ma – come vedremo nei documentari – archeologi, restauratori ed équipe multidisciplinari di esperti si impegnano quotidianamente per preservare il patrimonio di questi luoghi unici che rappresentano l’eredità del passato da trasmettere alle generazioni future.

Il programma e gli appuntamenti da non perdere.

Il ricco programma di appuntamenti del Festival prevede ogni sera, nell’intervallo tra le proiezioni dei film, le conversazioni con gli ospiti intervistati da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, su tematiche di grande attualità. Di archeologia ferita nel Mediterraneo e missioni archeologiche italiane all’estero si parlerà con Daniele Morandi Bonacossi nella serata di apertura il 30 luglio; sul tema della narrazione della bellezza interverrà il 31 luglio Emilio Casalini, conduttore di GenerAzione Bellezza su Rai3, mentre il 1° agosto Rita Auriemma, archeologa subacquea e docente di Archeologia subacquea presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, parlerà di archeologia dei paesaggi costieri.

Venerdì 2 agosto aprirà la serata il cortometraggio fuori concorso “Quell’incosciente di Zeno” prodotto da Agherose per la regia di Davide Ludovisiche indaga con ironia il romanzo che ancora oggi èpunto di riferimento nella letteratura italiana e internazionale. Ospite della serata Paolo Mieli, giornalista, scrittore, storico, conduttore di “Passato e Presente” che presenterà il suo ultimo libro “Il secolo autoritario. Perché i buoni non vincono mai”. Durante la serata verrà consegnato il “Premio Aquileia”, un mosaico realizzato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli al film più votato dal pubblico.

Dopo la pausa del fine settimana, il Festival proseguirà lunedì 5 agosto con una serata speciale dedicata al bicentenario del Museo Egizio di Torino e con la presenzastraordinaria del direttore Christian Greco e la proiezione del film evento “Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio”. Un viaggio tra sfingi, statue colossali, sarcofagi e piccoli amuleti alla scoperta del mondo segreto della mitologia e del culto egizio. Il film evento non porta solo lo spettatore alla scoperta del Museo Egizio di Torino, ma fa rivivere questa affascinante civiltà intrecciata alla storia del museo, fondato nel 1824. Il viaggio nel tempo continua attraverso la visita a luoghi iconici come Giza, Tebe e il villaggio di Deir el-Medina, abitato dagli scribi e dagli artigiani delle tombe della Valle dei Re e delle Regine.

Evento di chiusura martedì 6 agosto alle ore 21.00 saràla proiezione in prima visione del filmato “Riccardo Muti ad Aquileia dirige il Concerto per la Pace”. Un evento straordinario prende vita nel cuore della Basilica Patriarcale di Aquileia, dove la musica e la storia si fondono in un tributo alla pace. Sotto la magistrale direzione del maestro Riccardo Muti, l’Orchestra Giovanile Cherubini di Ravenna con il solista dei Wiener Philharmoniker Daniel Ottensamer, hanno regalato un’esperienza indimenticabile, ripresa il 14 giugno 2024.Il film del concerto della Pace cattura non solo l’essenza musicale dell’evento, ma arricchisce la visione con inserti inediti e immagini delle ricchezze storiche di Aquileia. Ogni nota suonata dai giovani talenti risuona tra le antiche mura della Basilica, creando un dialogo armonioso tra passato e presente.