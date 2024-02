Un uomo è morto nei campi della zona di Aquileia.

Un uomo è morto questo pomeriggio nei campi della zona di Aquileia. A dare l’allarme, è stato un passante che ha notato una persona riversa a terra, priva di sensi, e ha chiamato il Numero Unico di emergenza Nue 112.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica. Hanno attivato le forze dell’ordine. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Verosimilmente, l’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe un ultrasettantenne di Terzo d’Aquileia, si è sentito male mentre stava lavorando nei campi ed è morto per cause naturali.