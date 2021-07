La riapertura della Pineta San Marco ad Aquileia.

È un luogo amatissimo da tutti i cittadini di Aquileia, e non soltanto. E a breve, la Pineta San Marco si prepara a riaprire.

“Nei giorni scorsi – annuncia il vicesindaco Daniele Vazzoler – è stata firmata la convenzione tra il Comune di Aquileia e la società Belvedere Pineta Srl, proprietaria dell’area, che prevede l’uso pubblico della stessa”.

Ora, dunque, si apre un nuovo capitolo. Dal prossimo anno la pineta sarà sistemata con nuova recinzione e con la manutenzione del sottobosco, diventando quindi fruibile al pubblico in tutta sicurezza in occasione delle feste comandate e degli altri eventi durante l’arco dell’anno.

“Finalmente potremo tornare a fare i picnic e rilassarci sui prati come era consuetudine fare in passato – aggiunge il vicesindaco -. L’uso pubblico dell’area è esito di un lungo percorso fra le parti e che fa leva sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e a seguito del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di nuove piscine presso il Belvedere Pineta Camping Village, un’importante realtà imprenditoriale che si sta prodigando per offrire un’offerta turistica innovativa”.

(Visited 163 times, 163 visits today)