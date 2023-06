Aquilieia, scontro tra auto e scooter.

Ad Aquileia, lungo via Beligna, si è verificato un incidente con il coinvolgimento di uno scooter e di un’auto. Sul posto gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato l’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli che ha preso in carico due persone rimaste ferite. Sono state entrambe trasportate all’ospedale di Palmanova, con l’ambulanza in codice giallo.