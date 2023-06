Incidente a Sacile, auto va a sbattere contro un muretto.

Perde il controllo dell’auto a va a sbattere contro un muro. I vigili del fuoco di Pordenone, poco dopo le ore 12 di oggi, sabato 24, sono intervenuti per un incidente stradale a Sacile sulla SS13 in località San Giovanni del Tempio.

Da soccorrere due persone rimaste ferite a causa di una fuori uscita autonoma di un’autovettura che impattava su un muretto un cemento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile e l’elisoccorso. Il ferito più grave è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in codice giallo all’ospedale di Pordenone con l’ambulanza. Sul posto anche i carabinieri di Sacile per i rilievi del caso.