Incidente mortale a Trieste sulla strada regionale 14, verso Monfalcone.

Terribile incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24, lungo la strada regionale 14, nel comune di Trieste. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14.30 due automobili e un motociclista si sono scontrati lungo la strada regionale 14, dopo l’Hotel Riviera verso Monfalcone, all’altezza dell’incrocio con la strada costiera, poco dopo l’hotel Riviera. Sul posto sanitari, vigili del fuoco e Soccorso alpino.

Inutili però i soccorsi per il motociclista, 40 anni, che è stato sbalzato oltre la sede stradale ed è finito in un dirupo. Attivato in un primo tempo l’elisoccorso che è stato ritirato dal momento che è stata l’auto medica a raggiungere il motociclista verificandone il decesso. Ferita anche una persona all’interno di una delle due auto, rimasta incastrata tra le lamiere. E’ stata trasportata all’ospedale in codice giallo. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale.