L’incidente sulla strada di Aquileia.

Grave incidente della strada nel pomeriggio di oggi sulla strada di Aquileia. Qui, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto: tremendo il botto, con una persona finita in ospedale.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 18 sulla Sr 352, in località Beligna. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista classe 1958, originario di Azzano Decimo ma residente a Trieste, avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo mentre era diretto verso Grado, impattando prima su un platano a lato strada e carambolando poi su una seconda vettura.

È stato subito dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, l’ambulanza e l’elisoccorso del 118, coadiuvati dai carabinieri della stazione di Aquileia. Le condizioni del 63enne sono apparse subito serie: è stato trasferito in gravi condizioni nell’ospedale di Cattinara a Trieste. Non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l’incidente, sulla strada si sono formate code e rallentamenti, con disagi al traffico.

