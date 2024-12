Inizio all’insegna della sicurezza, i controlli dei carabinieri sulle piste da sci

Oggi si è aperta la stagione sciistica 2024/2025 nel comprensorio del Piancavallo del Comune di Aviano e contestualmente ha preso avvio anche l’attività delle pattuglie di sciatori con compiti di vigilanza e soccorso nell’intero sedime sciabile.

In linea di massima i servizi coprono l’intera giornata, dall’apertura delle piste alla chiusura, con l’impiego di una pattuglia al mattino e una nel pomeriggio. L’attività delle pattuglie di sciatori sarà incentrata come di consueto sulla prevenzione e repressione delle violazioni da parte degli utenti in materia di norme comportamentali previste dal decreto 40/2021 entrato in vigore il 1° gennaio 2022, nonché sul supporto al personale di Promoturismo FVG per eventuali soccorsi sanitari, anche sfruttando la rapidità garantita dalla moto-slitta in dotazione. Durante la stagione sciistica 2023/2024 sono state accertate 52 violazioni, la maggiore parte delle quali per “omessa precedenza” e “velocità non adeguata” ma non sono mancate anche sanzioni per utenti che si sono cimentati in attività sportive quali la discesa con sci e snowboard in piste e tratti troppo difficili per le proprie abilità tecniche (art. 27 del citato decreto). In alcuni casi i Carabinieri sciatori hanno dovuto riaccompagnare a valle gli sciatori/snowbordisti inesperti.

I Carabinieri effettueranno anche il controllo dei rifugi e dei locali presenti nel sedime sciabile in affiancamento ai colleghi dei Reparti Speciali (NAS e NIL) nonché attività di prevenzione e repressione delle condotte illecite da parte di chi svolge attività fuori pista. La finalità dei controlli, in sostanza, è quella di prevenire ogni possibile incidente in montagna, soprattutto quelli dettati da negligenza, imprudenza e imperizia degli utenti.

La Stazione carabinieri di Aviano, infine, effettuerà specifici controlli alla circolazione stradale con attivazione di posti di controllo già al Km 0+000 della ex SR 466, anche al fine di verificare la presenza a bordo dei veicoli dei previsti equipaggiamenti invernali. I Carabinieri consigliano a tutti gli appassionati degli sport invernali di visitare il sito Carabinieri nell’apposita Pagina dedicata alla Montagna e di consultare il Meteomont a cura dai Carabinieri Forestali.