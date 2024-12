Nuova pista, bar e hotel rimessi a nuovo: la “rinascita” di Piancavallo

A Piancavallo, investimenti anche per la sistemazione del Park Hotel.

La Regione Friuli Venezia Giulia punta sullo sviluppo del polo montano di Piancavallo con un piano di investimenti pubblici pari a 13,5 milioni di euro per il biennio 2024-2025. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al termine di un sopralluogo nella località turistica, dove ha visitato cantieri e infrastrutture chiave per il rilancio dell’area.

“Investimenti – ha sottolineato l’assessore -, che permetteranno di dare sostegno allo sviluppo di questo polo montano, zona che, al momento, sta crescendo anno su anno in termini di attrattività e apprezzamento. Dal 2019 ad oggi, infatti, ha avuto un incremento di visitatori superiore al 34 per cento“.

Bini ha effettuato un sopralluogo nell’area, in cui la Regione sta compiendo importanti investimenti pubblici su strutture e impianti. In particolare l’esponente dell’esecutivo ha effettuato un sopralluogo nell’area Roncjade/Col Alto e ha inoltre visionato l’area del cantiere del Park Hotel Monte Cavallo, che sarà ristrutturato e ammodernato con il finanziamento della Regione. L’assessore ha anche preso visione della sistemazione del Palapredieri e ha poi partecipato alla cerimonia di inaugurazione del rinnovato punto di ristoro La Busa del Sauc.

Visitata anche la nuova pista da sci in erba sintetica, la prima realizzata in comprensori gestiti da PromoTurismo FVG che consente di praticare questa disciplina lungo tutto l’arco dell’anno. Infine Bini ha visitato l’installazione con la scritta “Pianca” a ridosso di Nevelandia, che accoglierà i visitatori in arrivo nella località turistica invernale pordenonese. Le opere fanno parte di un pacchetto complessivo del valore di 13,5 milioni che la Regione ha deciso di investire nel biennio 2024/2025.

Alla presenza del sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin e del direttore di PromoTurismoFVG Iacopo Mestroni, l’esponente dell’Esecutivo ha posto in evidenza il grande impegno che la

Regione sta dedicando al potenziamento dei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. “Piancavallo – ha detto Bini – è a tutti gli effetti un luogo chiave per comprendere la rinascita e lo sviluppo della montagna regionale“.

Per quanto riguarda il rifacimento della Busa del Sauc, l’importo dei lavori pari a 825 mila euro ha permesso un ammodernamento dell’immobile sia dal punto di vista edilizio-impiantistico che degli arredi. Inoltre, è stato migliorato l’efficientamento energetico, realizzato il nuovo impianto termico a pavimento e forniti i nuovi arredamenti.

“Il Friuli Venezia Giulia – ha proseguito l’assessore regionale – si appresta a vivere un’altra grande stagione invernale, con il Piancavallo pronto a giocare un ruolo da protagonista, forte anche dei nuovi record fatti registrare durante l’estate: tra maggio e agosto sono state superate le 100 mila presenze turistiche, un dato in decisa crescita rispetto all’anno precedente. È il segnale che le politiche di destagionalizzazione portate avanti dall’amministrazione regionale stanno avendo successo: la montagna può e deve essere vissuta e apprezzata durante tutti i mesi dell’anno, non soltanto quando è innevata”.