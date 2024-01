Erano sulla pista nera a Piancavallo e hanno chiesto aiuto.

Attenzione a non sopravvalutare le proprie capacità sciistiche, il rischio, infatti, è quello di beccarsi una multa salata, come accaduto lunedì 15 gennaio a Piancavallo dove un papà aveva portato il figlio su una pista nera. Il giovane era però rimasto bloccato e così è stato necessario chiamare aiuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri sciatori che li hanno portati a valle in motoslitta, ma prima di lasciarli andare, gli hanno comminato una sanzione di 333 euro, come prevede l’articolo 27 del decreto 40/2021 in vigore da oltre due anni che “punisce” chi si cimenta in piste troppo difficili per le proprie abilità tecniche. In casi di condotte pericolose per la pubblica incolumità, è previsto anche il ritiro dello skipass.

La maggior parte delle violazioni riscontrate per ora a Piancavallo, comunque, riguardano principalmente omessa precedenza e velocità non adeguata. Destano invece preoccupazione le occupazioni irregolari delle piste, in particolare quelle di escursionisti in montagna con sci da scialpinismo, ciaspole o altro, che occupano le piste anche se non è consentito.