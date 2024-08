Furto nella notte ad Azzano Decimo. I ladri hanno usato un furgone come ariete

Maxi-colpo, nella notte, ad Azzano Decimo. Nel mirino dei ladri il negozio di bici da corsa Protime 22 di viale Rimembranze. I ladri, usando un furgone come ariete, hanno mandato in frantumi la vetrina del punto vendita, per poi prelevare biciclette e attrezzature di pregio, per un valore che supera i 100mila euro.

Il furto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è avvenuto in pochi minuti, attorno alle 3.20. Nelle immagini si vedono i malviventi, a volto coperto, che, dopo aver lanciato il mezzo contro le vetrate, si sono introdotti nel negozio, portando via 15 bici di marca Pinarello e Wilier, per poi darsi alla fuga.

Sul posto le pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Pordenone e della stazione di Fiume Veneto, che hanno avviato le indagini. La merce rubata è coperta da assicurazione.