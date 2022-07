Brutta caduta per un ciclista, soccorso con l’elicottero

I soccorsi in Val Caltea.

Un cicloescursionista che scendeva in mountain bike in Val Caltea è caduto dopo aver preso una buca cadendo violentemente al suolo. per lui un forte trauma cranico nonostante il casco, frattura ad un arto superiore e altre escoriazioni.

È stato prelevato dall‘elisoccorso regionale che ha sbarcato sul posto l’equipe tecnico sanitaria. Dopo averlo imbarellato sul posto è stato trasportato con l’aiuto di alcuni tecnici delle squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso alpino, condotto a Malga Valli e da qui imbarcato in elicottero dopo ulteriore stabilizzazione per essere portato all’ospedale di Udine.