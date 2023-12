Teatro a Blessano, la compagnia Atf mette in scena il microcosmo del bar di paese

Prosegue la rassegna Blessano a Teatro: dopo i primi due appuntamenti, stasera venerdì 1 dicembre si torna in scena con B.A.R., spettacolo della compagnia teatrale Atf. Come sempre all’ex asilo di Blessano alle 20.45.

Lo spettacolo

Un bar di paese, come ce ne sono tanti in Italia, il titolare apre la porta ai suoi clienti e alle loro personalissime storie. Il bar non è solo un luogo fisico ma anche, o soprattutto, un luogo dell’anima, un confessionale laico laddove l’oste celebra il rito della bevanda. Una carrellata di personaggi che attraversa la scena mentre attraversa le vite degli altri. Molto probabilmente qualcuno di loro lo avete già incontrato.

Il progetto B.A.R. è iniziato circa due anni fa da un desiderio (forse una necessità) di alcuni attori e alcune attrici del circuito Atf: lavorare ad un progetto nuovo mettendo insieme l’esperienza e il talento di attori provenienti da diverse compagnie affiliate all’Associazione teatrale friulana.

Per l’occasione è stato chiesto al drammaturgo Stefano Menis un testo che si prestasse allo scopo, tra le varie proposte è stato scelto B.A.R., testo sul quale il gruppo ha lavorato sotto l’esperta guida di Federico Scridel (attore professionista dal 2002) apportando modifiche, tagli e aggiunte grazie alle improvvisazioni fatte sul testo.

Gli attori e le attrici si sono cimentati in un nuovo modo di approcciare la creazione teatrale, un modo fortemente attivo nel quale dovevano essere i primi a proporre una maniera per recitare una scena senza aspettare le direttive del regista.

Con: Adriano Sabotto, Andrea Braida, Lisa Pericoli, Anna Pia Bernardis, Valeria Murianni, Irene Missera, Donatella Ferrante, Valdi Tessaro, Riccardo Trevisan, Marco Gallo.

La compagnia

Fondata nel 1987 per iniziativa di alcuni appassionati di Teatro Friulano, l’Associazione teatrale friulana è un organismo culturale che può contare su 50 compagnie iscritte provenienti dalle province di Udine, Pordenone e Gorizia. L’Atf contribuisce ad organizzare per i propri associati, in collaborazione con i Comuni e le altre realtà culturali locali, numerose rassegne di teatro prevalentemente in lingua friulana, ma anche nelle varie parlate dialettali regionali ed in lingua italiana. Vengono messi in scena ogni anno circa un centinaio di spettacoli, allestiti in teatri o in altri spazi teatrali del territorio.

I prossimi appuntamenti della rassegna Blessano a Teatro: giovedì 7 dicembre “Marmelade no…strane” de “I baracons”. Ultimo appuntamento in programma sabato 9 dicembre con “Angela” della compagnia “Drin e Delaide”. Gli spettacoli durano circa 2 ore con inizio sempre alle 20.45. L’ingresso agli spettacoli è di 5 euro.