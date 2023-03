L’incidente a Bertiolo causato da un malore.

Un uomo di cerca 70 anni di età è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi per quello che pare essere un malore occorsogli mentre si trovava alla guida di un’auto in via Roma a Bertiolo.

A dare l’allarme sono state le persone che lo hanno visto perdere il controllo della vettura e andare a finire contro alcune auto in sosta. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo che lo ha preso in carico per poi trasportarlo in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.