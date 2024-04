Camion dei rifiuti va a fuoco in strada, l’autista scende in tempo

Aviano, camion dei rifiuti in fiamme.

Camion del rifiuti in fiamme in mezzo alla strada, ci pensano i vigili del fuoco. Alle ore 7.15 circa di oggi, lunedì 29 aprile, una squadra e un’autobotte della sede centrale dei vigili del fuoco di Pordenone, sono intervenute in via Monte Cavallo, nel comune di Aviano, per l’incendio di un camion compattatore.

All’arrivo dei vigili del fuoco la cabina del mezzo era avvolta dalle fiamme e l’autista era sceso illeso dal mezzo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme evitando la loro propagazione agli alberi che si trovavano nelle immediate vicinanze del camion incidentato. In fase di accertamento le cause dell’incendio.