Incidente a Gorizia.

Un giovane uomo è stato il soccorso dai sanitari intorno a mezzogiorno, oggi, per le lesioni che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Italico Brass, indicativamente l’altezza del civico 22, a Gorizia.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, mentre viaggiava in sella a una motocicletta, è entrato in collisione con un’auto; sbalzato sulla vettura è poi rovinato malamente a terra.

Le persone che si trovavano in quel momento sul posto hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 che ha attivato la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Vista la dinamica importante dell’incidente, oltre all’ambulanza Als proveniente da Gorizia, gli infermieri della Sores hanno inviato anche il secondo elicottero sanitario (il primo infatti era impegnato per l’incidente/infortunio accaduto in un bosco di Clauzetto).

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il motociclista ferito che è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Ha riportato la frattura di una gamba, diversi traumi e una lesione al collo; è rimasto sempre cosciente e stabile durante i soccorsi. Informati anche i vigili del fuoco.