Le Notti del Vino a Bertiolo: tappa nella storica cantina

La tappa delle Notti del Vino a Bertiolo.

Le Notti del Vino arrivano a Bertiolo con una notte speciale in occasione di San Lorenzo. Appuntamento alle 19.30 di sabato 10 agosto. Un’opportunità imperdibile per scoprire e degustare i tesori enogastronomici del Friuli Venezia Giulia, aperta non solo ai locali ma anche a visitatori da tutta Italia e dall’Europa. Bertiolo, rinomata città del vino e della musica, situata nella suggestiva zona delle risorgive, sarà il perfetto scenario per una serata all’insegna delle nostre tradizioni, dei prodotti locali e della buona musica.



Sotto le stelle cadenti di San Lorenzo, si potrà degustare una selezione di vini pregiati della “Mostra-concorso Bertiûl tal Friûl”, sapientemente abbinati a deliziose pietanze preparate dagli esercenti locali. L’evento si terrà nel meraviglioso parco della storica cantina Cabert, offrendo un’ambientazione ideale per una notte indimenticabile.



L’inizio della manifestazione è previsto per le 19.30, e alle 20.00 ecco l’opportunità di partecipare a una visita guidata della cantina. Si potrà scoprire il processo produttivo del rinomato vino, visitare l’antica barricaia e l’innovativa linea di imbottigliamento del bag in box, un’eccellenza unica nella regione. Ad allietare la serata, un coinvolgente intrattenimento musicale con il dj Giuseppe Laganà che accompagnerà durante le degustazioni e le visite. Costo: si paga la singola consumazione.