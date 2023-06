La raccolta fondi per realizzare un’area giochi per i bambini di Bertiolo in memoria di Lucia Valvason.

Una raccolta fondi per un’area giochi in memoria di Lucia Valvason, la 38enne originaria di Bertiolo scomparsa il 1 giugno scorso a causa di una malattia.

“Ciao, mi chiamo Gianmarco, mia moglie Lucia ha sempre avuto a cuore i bambini e la comunità nella quale è cresciuta. Dal 2017 lottavamo contro un tumore che pian piano non ci ha lasciato scampo e se l’è portata via”. A scrivere è il marito Gianmarco ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe un sogno di Lucia.

“A Febbraio 2023, quando le sue condizioni di salute erano peggiorate irrimediabilmente, mi aveva espresso il desiderio di realizzare un progetto in favore della comunità di Bertiolo: un’area giochi per tutti i bambini, per donare loro la gioia, la felicità e la spensieratezza che meritano. Il progetto è in via di definizione e verrà concordato con le amministrazioni locali in totale trasparenza” spiega Gianmarco.

In queste ore difficili la vicinanza nei confronti della famiglia di Lucia si sta concretizzando anche con questa iniziativa, in soli tre giorni sono stati donati oltre 12.000 euro. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo link.