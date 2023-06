Due donne investite a Lignano.

Due donne sono state investite a Lignano, entrambe lungo il viale Centrale della cittadina balneare: i due casi sono accaduti ieri sera, lunedì 5 giugno, praticamente in successione.

Attorno alle 22, infatti, una giovane donna italiana stava camminando quando è stata investita da un mezzo in transito ed è stata soccorsa dai sanitari per le ferite che ha riportato. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Lignano che ha preso in carico la giovane donna e la trasportata per una primissima valutazione al Ppi (Punto primo intervento) di Lignano e quindi all’ospedale di Latisana per la cura di ferite non gravi.

Intorno alle 23, sempre lungo viale Centrale, una donna che stava pedalando in sella a una bicicletta è stata investita da una vettura ed è rovinata malamente a terra. In questo caso, il personale Sores ha inviato ambulanza ed elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna, una cittadina straniera, che è stata poi trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. In entrambi i casi sono state attivate le forze dell’ordine.