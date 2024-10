Macabra scoperta a Bibione: trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia

Il cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia di Bibione Pineda.

Nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sul litorale di Bibione Pineda. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la scoperta è stata fatta dagli operatori della Bibione Mare durante le consuete attività di controllo della spiaggia, e ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per avviare le indagini e accertare l’identità della vittima. Al momento, le generalità dell’uomo non sono ancora state confermate, e rimangono da chiarire le circostanze che hanno portato al decesso. Il cadavere è stato trasferito nella cella mortuaria del cimitero di Bibione, dove verranno eseguiti esami autoptici che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulle cause della morte.