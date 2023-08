Vitello cade in una vasca e non riesce più uscire. A soccorrere l’animale, in località Malga Campo a Budoia, poco dopo le 8 di oggi, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. Constatata l’impossibilità di recuperare a mano il bovino, del peso di circa 8 quintali, e considerato che l’autogru non poteva arrivare sul posto hanno richiesto l’intervento di Drago 154, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia.

Giunto sul posto il velivolo, dopo che un veterinario presente sul posto ha sedato il vitello, i vigili del fuoco hanno sistemato il bovino all’interno di uno speciale imbrago che è stato assicurato al gancio baricentro dell’elicottero che ha provveduto a trasportare il vitello in una zona sicura nei pressi del pascolo dove l’animale è stato liberato.