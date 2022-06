Una macchina ha travolto una cassonetto del vetro.

Un cassonetto in mezzo alla strada e una carreggiata ostruita. Così è svegliata Buja, in San Floreano. La grossa campana del vetro risultava molto ammaccata, un particolare che fa pensare a un incidente, una macchina che si va a schiantarcisi, a ritorno da una serata e poi va via, lasciando la strada non solo occupata dal cassonetto adagiato sulla corsia ma anche numerose bottiglie rotte sparse.



Le segnalazioni da parte dei cittadini sono state tante preoccupati dalla viabilità e dalla pericolosità dei cocci. Sono stati allertati il vicesindaco Giovanni Calligaro insieme ai vigili del fuoco di Gemona. Grazie al loro intervento la strada è stata nuovamente praticabile

