La simpatica protesta per lavori stradali troppo lunghi a Buia.

Un cedimento nell’asfalto e si crea una buca; per sicurezza, la porzione di strada viene transennata, ma i lavori di ripristino evidentemente si prolungano troppo e così, a Buia, scatta una simpatica forma di protesta.

In via Collosomano, infatti, qualcuno ha “segnalato” i tempi troppo lunghi, attaccando alcuni espliciti cartelli alle barriere di protezione: “Sono stati di meno a costruire il Colosseo“. Non solo: i fogli di carta, scritti a computer, sono anche stati inseriti in una bustina di plastica protettiva. Insomma, anche quando protestano, i friulani lo fanno con attenzione ai particolari.

La foto, pubblicata sul social del paese, ha scatenato l’ilarità dei buiesi: “Leggende narrano – commenta un utente -, che dentro quella buca sia nascosto un tesoro”. Il post ha attirato anche l’attenzione del vicesindaco di Buja, Marco Zontone che ha spiegato: “Oggi gli uffici comunali hanno sollecitato nuovamente il Cafc ad intervenire (visto che è un problema di competenza loro). Speriamo il disagio si risolva in fretta”.