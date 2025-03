Restyling per il Palafeste di Buttrio: al via i lavori

I lavori renderanno il il Palafeste di Buttrio più efficiente e sostenibile.

A 15 anni dall’inaugurazione, è giunta l’ora di un restyling che renda più fruibile e adeguato alle nuove esigenze della comunità il Palafeste di Buttrio. Luogo di aggregazione socio-ricreativo e sportivo, frequentato e molto richiesto da utenti di tutte le età (è impegnato mediamente un’ottantina di giorni all’anno per sagre, feste, fiere tradizionali), in questi giorni è oggetto di manutenzione straordinaria.

I lavori, che si chiuderanno a fine aprile, prevedono l’adeguamento dell’impianto elettrico, con posa di asciugamano elettrico, l’erezione di un muretto con il serramento vetrato per contenere le dispersioni termiche ed acustiche (sostituirà il telo che originariamente chiudeva due pareti), il posizionamento di una pellicola riflettente sulla parete vetrata ad ovest per attenuare i fenomeni di surriscaldamento della struttura.

“L’intervento mira a contenere i consumi e a migliorare la fruibilità della struttura, gestita attualmente dalla Pro Loco Buri -. spiega il vicesindaco Tiziano Venturini -. L’amministrazione comunale ha colto l’opportunità di un finanziamento regionale di 22.400 euro, integrato poi con fondi propri fino ad un importo complessivo di 49.000 euro. Siamo intenzionati ad investire ulteriormente sul Palafeste dotandolo di un impianto fotovoltaico, del costo di 85.000 euro, per abbattere ulteriormente i costi di gestione”. Per questa ragione il Comune di Buttrio ha partecipato ad un bando regionale, ottenendo un finanziamento pari all’80% del costo dell’intervento: “Proseguiremo così l’azione per contribuire alla transizione energetica che ci viene richiesta e che responsabilmente attuiamo”.