Grazie alla passione di due giovani apre l’agriturismo La’ di Morson

L’agriturismo La’ di Morson a Camino al Tagliamento.

Camino al Tagliamento ha recentemente ampliato la sua già notevole collezione di B&B grazie all’apertura del nuovo agriturismo La’ di Morson.

L’attività, nata dalle fondamenta di un antico edificio rurale ristrutturato, è stata presa in gestione da due volenterosi giovani: Matteo De Giusti, 39 anni, e Massimilano Checchin, 32 anni. I due gestori hanno provveduto alla ristrutturazione dell’edificio senza stravolgerne l’aspetto, bensì mantenendone le tradizionali caratteristiche e andando ad inserire alcuni servizi moderni, come ad esempio la rete wi-fi, la climatizzazione e le cucine.

Ad oggi, l’accogliente struttura include due appartamenti autonomi con cinque posti letto dotati di ogni comfort, un appartamento matrimoniale monolocale accessibile ai disabili, due camere matrimoniali e una suite matrimoniale con bagno privato, una reception, una sala ricevimenti (che viene affittata per matrimoni e celebrazioni di vario genere) con annesso porticato e giardino.



“L’attività del nostro agriturismo include innanzitutto il pernottamento, punto principale della nostra attività. Inoltre, si offre una svariata serie di servizi, che vanno dall’offerta di prodotti freschi (esclusivamente locali e a km zero) alla fattoria didattica, dalla calorosa ospitalità alla possibilità di organizzare ogni tipo di iniziativa, culturale, sportiva e ricreativa (concentrandoci in particolare su corsi, eventi e mostre a tema) – spiega Matteo – . Max ha avuto l’idea di propormi di collaborare con lui alla gestione dell’agriturismo: ho accettato con entusiasmo, a gennaio sono stato assunto e da lì è finalmente iniziata la nostra grande avventura. Abbiamo aperto ufficiosamente a Pasqua e da allora abbiamo ricevuto moltissime prenotazioni per l’estate in arrivo. Per essere solo il nostro primo anno, abbiamo motivo di ritenerci molto soddisfatti e questi primi risultati ci fanno sicuramente ben sperare per il futuro.”



L’agriturismo “La’ di Morson” è aperto alla cooperazione con tutte le aziende del settore. La sua attività è volta anche a far conoscere ai clienti alcune specialità locali, come i vini prodotti nelle cantine limitrofe: lo scopo è quello di valorizzare la produzione locale e di attuare una sana collaborazione tra specialisti del settore.





(Visited 2.908 times, 216 visits today)