Il film girato a Villa Primavera di Campoformido.

Emilia Mazzacurati, figlia del grande regista Carlo Mazzacurati, ha scelto il Friuli come location per ambientare il suo primo film, intitolato “Billy”. La giovane regista 26enne sarà in regione per le riprese insieme agli interpreti, tra i quali ci sono nomi importanti come Alessandro Gassmann, Matteo Giuggioli, Carla Signoris e Giuseppe Battiston. Il film racconta la storia di Billy, un 19enne ex bambino prodigio che fatica a crescere, e del fortuito incontro con una rockstar ritirata, idolo della sua infanzia.

Il film sarà girato nel corso di circa un mese, interamente nelle ambientazioni di Villa Primavera a Campoformido. La regista, pur non volendo legare la pellicola ad un luogo preciso, era alla ricerca di una località nel nord-est che soddisfacesse determinate caratteristiche. Con l’aiuto della Friuli Venezia Giulia Film Commission, che ne supporta la produzione, ha trovato la location di Villa Primavera e ha capito subito che era il posto giusto.

Questo però non ha solo un valore simbolico, ma anche pratico per la regione. Il film conterà infatti su una troupe composta per metà da maestranze friulane, tra le quali ci saranno numerose donne. Si tratterà poi di una pellicola completamente “green“. Sarà infatti presente un manager che si occuperà esclusivamente di mantenere il set ecosostenibile e ad impatto minimo.

