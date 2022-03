Incidente sulla rotonda di Basaldella, ciclista finisce in ospedale

L’incidente sulla rotonda di Basaldella.

Incidente stradale nella prima mattinata odierna nella frazione di Basaldella del comune di Campoformido. Alle 8:40 circa, alla rotatoria presente nella frazione di Basaldella, tra le vie Verdi/Del Molino/della Roggia, è avvenuto un sinistro che ha visto coinvolto una bici e una autovettura. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un ambulanza del 118 e la polizia locale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli.



Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, giunta sul posto con due pattuglie, un ciclista, S.D.V. di 29 anni, residente a Campoformido, si è scontrato con un’autovettura condotta dalla 31 enne A.Z. residente a Teglio Veneto, il ciclista veniva soccorso dal personale del 118 e trasferito per gli accertamenti al pronto soccorso di Udine. Disagi al traffico per circa un’ora, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

