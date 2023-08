Qualità dell’aria in tempo reale a Campoformido grazie ad un’app

L’app permetterà ai cittadini di Campoformido di conoscere la qualità dell’aria in tempo reale.

A Campoformido arriva la piattaforma sviluppata dalla startup Wiseair: si chiama ido e sta aiutando decine di comuni ad accedere ad informazioni chiare e trasparenti sulla qualità dell’aria che respiriamo. Il servizio permette ai cittadini di accedere ai dati e inviare segnalazioni, e all’amministrazione di comprendere meglio i fenomeni di inquinamento atmosferico sul territorio tramite analisi ad- hoc.

Sul territorio di Campoformido 5 innovativi sensori di particolato, complementari alle stazioni di riferimento ARPA:

Capoluogo: Municipio

Bressa: ex scuole, via Corone

Basaldella: piazza IV Novembre

San Sebastiano: via Adriatica

Villa Primavera: piscina, via Santa Caterina

Come funziona.

Grazie a questo servizio innovativo ogni cittadino ha accesso ai dati in tempo reale scaricando l’app gratuita “ido – Wiseair” da tutti gli store. Inoltre, tramite l’applicazione, è possibile dare il proprio contributo per la comprensione dei fenomeni odorigeni sul territorio inviando segnalazioni dettagliate in caso di odori molesti nel comune. Le segnalazioni dei cittadini verranno inserite nelle analisi semestrali e annuali che verranno consegnate all’amministrazione e condivise con la cittadinanza.

In entrambi i casi il dato viene riportato in tempo reale tramite il WiseIndex, un indice qualitativo espresso su una scala da 0 a 100 che identifica tre fasce di valutazione per il PM2.5: fascia verde, gialla e rossa. È importante in questo caso sottolineare la funzione dei sensori installati direttamente sul territorio, utili per avere dati dettagliati sulla situazione delle varie aree monitorate e che integreranno i dati provenienti dalle centraline ARPA e dati satellitari già accessibili alla cittadinanza.

“Abbiamo voluto avviare questo progetto di monitoraggio dell’aria perché riteniamo doveroso mantenere alta l’attenzione nell’interesse dei nostri cittadini” specificano il sindaco di Campoformido Erika Furlani e Christian Romanini, vicesindaco con delega all’ambiente “Ringraziamo Wiseair, la Farmacia di Basaldella e l’Unione Nuoto Friuli che ospitano due dei cinque sensori, ma soprattutto ringraziamo i cittadini che collaboreranno attivamente con questa sperimentazione: i primi mesi stanno restituendo risultati confortanti, ma è necessario continuare a monitorare”.