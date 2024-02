Idromassaggio, piscine e scivoli: inaugurata la nuova ala delle terme di Arta

Nuovo padiglione alle terme di Arta.

Le terme di Arta si ampliano: il centro, infatti, adesso ha una nuova area piscine. Il nuovo padiglione è dotato di una grande vasca centrale, con due ali in cui trovano spazio la spiaggia con i giochi d’acqua per i bimbi più piccoli e il river per il divertimento dei bambini e dei più grandi. E’ inoltre disponibile uno scivolo di 40 metri per provare il brivido della velocità. La chicca è una nuova vasca esterna con postazioni idromassaggio in cui rilassarsi ammirando le bellezze delle montagne della Carnia.

La nuova ala è stata inaugurata oggi: “L’amministrazione regionale ha sempre puntato con grande convinzione sulla riqualificazione e sul rilancio di questo prestigioso centro termale. Un ampliamento che avrà certamente riflessi importanti sul turismo di questa parte del nostro territorio e dell’intero Friuli Venezia Giulia che, è bene sottolinearlo, sta ottenendo risultati eccezionali – ha detto l’assessore regionale, Sergio Emidio Bini -. Solo per restare al comune di Arta Terme, basti pensare che nel 2023 quest’area di forte attrattività turistica ha registrato un’impennata di presenze, superando del 10,5% l’annata record del 2022, e un incoraggiante sold-out durante le recenti festività natalizie”.

La nuova area presentata oggi, oltre che per gli abituali frequentatori delle terme, è pensata anche per le famiglie con bambini piccoli. È dotata infatti di diversi giochi, compresi un grande scivolo a spirale e una spiaggetta interna. A quest’area si aggiungono i nuovi servizi garantiti dal centro: il reparto inalazioni, la cucina per il futuro punto ristorazione e una vasta area per una moderna palestra.

Nel corso della presentazione, particolarmente affollata, è stato ricordato che, grazie ai recenti interventi della Regione, di fatto è stato reso fruibile e funzionale il VI lotto dei lavori di “Completamento dello stabilimento termale” del valore complessivo di 7,3 milioni di euro.

“Le Terme di Arta non sono solo le terme di un Comune ma sono le terme di tutta la Carnia -ha commentato il vicepresidente del consiglio regionale, Stefano Mazzolini -. Rappresentano un volano economico per tutto l’Alto Friuli e la Regione intende far funzionare questo volano. Il Fvg ha una offerta turistica estate-inverno sempre più ampia, tanto turismo slow, percorsi ciclabili e naturalmente centri benessere sempre più all’avanguardia”.

Tra gli intervenuti al taglio del nastro, anche l’ad del Garofalo Health Care, Maria Laura Garofalo: “La gestione dello stabilimento termale di Arta da parte del Sanatorio Triestino rappresenta un esempio di efficace collaborazione pubblico privato. È per questo che oggi siamo particolarmente orgogliosi di condividere questo ambizioso progetto con le istituzioni locali”.

“Oggi è una grande giornata, non solo per il nostro Comune ma per la Carnia e per la nostra Regione. – ha sottolineato il sindaco Andrea Faccin – I lavori portati a termine, non senza difficoltà a causa della pandemia e del conseguente aumento dei costi dei materiali, permettono oggi di proporre ai turisti, ma anche ai nostri concittadini, un’offerta globale di servizi termali come l’inalazione e la bagno terapia e quelli legati al wellness e allo svago, con un’attenzione particolare ai più giovani grazie alla realizzazione della nuova piscina. Abbiamo sempre creduto e sostenuto che il sistema termale di Arta Terme sia un elemento fondamentale dell’offerta turistica del territorio che permette, assieme e al pari delle altre risorse, di offrire servizi in linea con le esigenze e richieste del mercato”.

“L’offerta turistica di Arta Terme sta crescendo grazie a un lavoro sinergico sul territorio e agli investimenti che si stanno portando avanti sulla riqualificazione del prodotto e dei servizi, anche di ospitalità – ha concluso la presidente del Consorzio Turistico di Arta Terme Chiara Gortani -. Le Terme sono il pilastro, l’elemento centrale della nostra destinazione. L’inaugurazione della nuova area delle Terme rappresenta un impulso reciproco a proseguire lo sviluppo turistico del territorio verso standard di qualità sempre più in linea con le esigenze dei nostri ospiti”